NE POSTOJI MOGUĆNOST DA JE ŽIVA... Tri duge godine od nestanka Marijane Seifert, NAJEŽIĆETE SE kada budete čuli šta joj je muž Karlo tražio pre svega

Pre tačno tri godine, sve je šokirala vest o misterioznom nestanku Marijane Seifert, koja je stekla popularnost kao pobednica prvog regionalnog rijalitija "Veliki Brat".

Marijana Seifert je poslednji put viđena 27. aprila, kada se udaljila iz svog stana u Zagrebu. Njene stvari, uključujući dokumente i mobilni telefon, pronađene su na Mostu mladosti, što je dodatno pojačalo misteriju njenog nestanka. Policija je sprovela intenzivne pretrage, uključujući i pretraživanje reke Save, ali nažalost, njeno telo nije pronađeno. I dalje se vodi kao nestala osoba, a njen slučaj je privukao pažnju javnosti.

Porodični život i brakovi

Marijanin nestanak prijavio je njen suprug Karlo Seifert, sa kojim je bila u braku od 2020. godine i s kojim ima sina. Karlo je u medijima podelio svoje iskustvo i opisao ponašanje Marijane u noći njenog nestanka. Navodno, nekoliko dana pre njenog nestanka, rekao joj jeda želi razvod. Pre braka sa Karlom, Marijana je bila u braku sa Nemešom, takođe poznatim iz "Velikog Brata". Ova veza je bila kontroverzna jer je Marijana prevarila tadašnjeg supruga, s kojim takođe ima dete.

O Marijani je za Kurir govorila njena tadašnja bliska prijateljica iz Velikog brata, odbojkašica Bojana Stojković:

- Mene su i novinari zvali nakon njenog nestanka da me pitaju da li ja nešto znam o tome. Marijana i ja smo se nakon izlaska iz rijalitija videle samo dva puta, kako bi nesuglasice koje smo tamo imale rešile. Mi ni tamo dok smo bile nismo bile nešto specijalne bliske. Tu su bile čarke, svađe, bila sam upletena ni kriva ni dužna u tu priču s Nemešom. Kad sam izašla i videla naslove u novinama, shvatila sam da smo radnja dešavanja u rijalitiji bili Nemeš, Marijana i ja. Na pola rijalitija je potom ušao Vladimir Tomović s pričom ti se sviđaš mojoj mami, ti ćeš biti moja žena, počeo me je muvati i onda je on razdvojio Nemeša, Marijanu i mene (smeh). Nas dve uopšte nismo bile bliske tamo, čak smo imale i incident zbog čega je ona mene kasnije zvala da mi se izvini. Opsovala mi je majku, a moja majka nije živa. Stvarno bezveze. U spoljnom svetu smo se videle nakon rijalitija, nakon toga se pomirila s Nemešom, ostale smo bez kontakta i njoj se gubi svaki trag. Posle toga se ponovo udala, šta se tu desilo ne znam. Nije mi bilo prijatno kad sam čula. Predugo nje nema da bi postojala mogućnost da je živa, suludo je da imaš dvoje dece i da godinama ne dolaziš kući - rekla je Bojana, a spomenula je i Nemeša:

- Srela sam ga jednom ispred salona, srdačno smo se pozdravili. Nije on tada bio s Marijanom, relativno skoro sam ga videla.

Autor: Nikola Žugić