POSLE BENGALSKE MAČKE OD 1.000 EVRA, TIGAR! Dečko Jovane Jeremić objavio sliku sa divljom životinjom (FOTO)

Jovana Jeremić je već duže vreme u skladnoj vezi sa biznismenom Draganom Stankovićem sa kojim uživa u ljubavi.

Dragan Stanković pored Jovane Jeremić postao je interesantan javnosti, pa se tako prati svaki njegov korak, jednako kao i korak njegove lepše polovine.

Dragan je sada objavio sliku iz zoološkog vrta u Jagodini, gde je mazio mladunče tigra.

Jovana Jeremić svog parnera u više navrata zvala je "lave moj", zbog čega ovaj momenat je za njih još posebniji.

Jovana kupila bengalsku mačku

Inače, Jovana Jeremić nedavno je kupila bengalsku mačku, koju je nazvala Hera, a kako je rekla, smatra je svojom "neispričanom pričom".

Jovana je istakla da ju je Hera mnogo promenila, na čemu joj je beskrajno zahvalna.

- I u drugom životu i u ovom. Hvala ti što me toliko voliš, što si me prihvatila kao gazdaricu, iako si divlja mačka. Hvala ti što si gospođetina kakve dve ne postoje. Hvala ti što si me promenila na bolje. Tvoja elegancija, otmenost, aristokratija koja je u tvojoj krvi prelazi na mene i oplemenjuje me - napisala je Jovana Jeremić na svom Instagramu.

Cena joj ide i do više desetina hiljada evra Inače, Bengalska mačka predstavlja hibrid domaće mačke i azijskog leoparda, zovu je još i "kućni tigar" i spada u top 3 najskupljih mačaka na svetu. Na oglasima joj je cena oko 1000 evra, a prema podacima sa Vikipedije može dostići više desetina hiljada dolara i najviše postignuta cena išla je do 41.435 dolara, te za sada nije poznato koliko ju je voditeljka platila.

Autor: Nikola Žugić