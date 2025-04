Nekolicina veterana terorističke OVK pobunila se zbog najave nastupa dve srpske pevačice na "Agro festu" 5. maja u Dragašu.

Pobunili su se zbog nastupa Rade Manojlović i Zorane Mićanović. Rada Manojlović i Zorana Mićanović najavljene su još odavno, a pored njih dve još trojica pevača.

Zbog ove pobune diskusija o festivalu uvrštena je na dnevni red sednice Opštinskog veća za bezbednost zajednice (OCBS). Vlasti su zatražile da se aktivnost ne održi u predviđenom obliku i datumu. Za opštinu ovaj događaj „nosi rizik stvaranja tenzija“.

Vlasti su zatražile od organizatora da poštuju istorijsku i kulturnu osetljivost zajednice jer su izazvali sumnju u svrhu festivala.

Gradonačelnik Dragaša Bedžet Dželadini, koji je kontaktirao KOHA, rekao je da vlasti neće dozvoliti da se ovaj najavljeni festival održi u obliku proklamovanom na društvenim mrežama.

- Nismo protiv kulturnih manifestacija koje se održavaju u Dragašu. To su tradicionalne proslave koje se održavaju od 6. do 10. maja, održavaju se na otvorenom, u 4-5 mesta u regionu Gore, ali sada se intenzivno promoviše planiranje koje nije u vezi sa tradicijom i lokalnim identitetom koji se godinama čuva uz podršku opštine - rekao je on, dodajući da je ova manifestacija Carclanim stvorila rizik od promotivne manifestacije - prenosi "Koha".

Pored Rade Manojlović i Zorane, najavljeni su nastupi pevača Enesa Vejapija, Šaćiri Ametija i Menila Velioskog...

Autor: pink.rs