DAČIĆEVA BIVŠA SNAJKA USIJALA MREŽE! Pevačica nije prestajala da zavodi poznatog tiktokera, komentari pljušte (FOTO)

Pevačica Milica Jokić, koja je u žiži javnosti otkako je raskinula sa Lukom Dačićem, sinom poznatog političara Ivice Dačića, ponovo intrigira javnost.

Ova talentovana umetnica, koja osim glasom osvaja i atraktivnim izgledom, u poslednje vreme sve češće privlači pažnju i svojim privatnim životom.

Na snimcima se vidi kako pevačica igra, peva i zabavlja se pored popularnog tiktokera Beverlija, dok se on smeška i očigledno uživa u njenom društvu. Iako nije poznato da li ih veže nešto više od prijateljstva, jasno je da Milica zrači srećom.

Ostaje da se vidi da li će Milica Jokić uskoro otkriti nešto više o svom odnosu sa poznatim tiktokerom, ili je u pitanju samo novo prijateljstvo koje je zaintrigiralo mnoge.

Podsetimo, par je bio u vezi tri godine zbog čega su mnogi bili iznenađeni raskidom, a ubrzo nakon njihovog razlaza spekulisalo se i da su se pomirili. U jeku priča o raskidu i pomirenju, Milica se nijednom nije oglasila na tu temu.

Milica je više puta govorila o njenom poznanstvu sa Lukom i o njegovoj porodici:

- Mi se baš dugo godina znamo, pre nego što smo ušli u vezu, upoznali smo se preko preijatelja, znamo se sigurno 10 godina. Ja sam dve godine mlađa od njega, ja ima 23, a on će sada 25. Mislim da je više on mene simpatisao. Onda smo počeli da se viđamo malo češće i to nam je prijalo. Na jednom događaju smo se pojavili zajedno i sutradan su svi to objavili. Skoro tri godine smo zajedno - rekla je Milica svojevremeno.

Autor: Nikola Žugić