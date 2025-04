Kao od stene odvaljen! Skinuo se Kan Džinović, Harisov sin ne izlazi iz teretane, otac mu poručuje: Juri devojke po... (FOTO)

Sin Meline Galić i Harisa Džinovića, Kan Džinović, nakon razvoda roditelja veoma intrigira javnost, pogotovo zbog lošeg odnosa koji je imao sa majkom.

Kan Džinović je u poslednje vreme aktivan na društvenim mrežama, a nedavno je objavom izazvao mnogobrojne reakcije pratioca.

On je tad na svom Instagram nalogu podelio fotografiju na kojoj pozira bez majice. Džinović je stisnuo ruke kako bi mišići došli u prvi plan, a reklo bi se da se naporni treninzi isplate.

Haris ne krije da sa sinom ima otvoren odnos, te ga često savetuje oko devojaka.

- Ja sam svom sinu Kanu rekao: "Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu hleba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete". Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka". Ja mu kažem: "Eto vidiš". Kaže on: "Jao, kakav si ti lav" - pričao je Haris jednom prilikom za "Kurir".

Autor: Nikola Žugić