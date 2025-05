JEDNE NOĆI PEVA, A DRUGE JE PROSTITUTKA! Elektra Elit otkrila koliko naplaćuje intimne odnose, isplivali svi detalji

Elektra Elit u Srbiji se proslavila kao transrodna pevačica koja je otvoreno govorila o tome da se u Švajcarskoj bavi prostitucijom, koja je tamo legalizovana.

Otkako se pojavila na javnoj sceni Elektra Elit je svojim izjavama šokirala javnost, a o svojoj intimi je govorila bez zadrške, te je jednom prilikom javno rekla koliko naplaćuje intimne odnose.

- U Švajcarskoj se prostitucijom bave većinom devojke romske nacionalnosti. Kod njih je otprilike 100 evra po se**u. To je nekih 15, 20 minuta. Kod mene je sat od 400 do 1000 franaka. Ako je on završio za pet minuta, to je to. Bitno da je bio ‘hepi end'” - rekla je ona tada i šokirala sve.

Elektra Elit otvoreno priča da je prostitutka u inostranstvu, dok se već godinama bavi pevanjem i objavljuje pesme i spotove.

- Elitna prostitucija ne postoji nigde u svetu, postoji samo prostitucija, to su seksualne radnice. To su samo epiteti da bi nešto zvučalo lepše. Ono što postoji jesu elitni klijenti. Ako je neka devojka bila u kombinaciji sa nekim malo poznatijim, ona to nazove elitna, to nema veze s vezom.Sve su prostitutke jednake, sad da li jedna radi za 200 dinara, a druga za 5.000 evra, obe su prostitutke, razlika ne postoji, sve su iste - dodala je tada.

Autor: Nikola Žugić