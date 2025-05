PALA SA MOSTA I DOBILA JEZIVE POVREDE! Potresna ispovest naše pevačice: Upala sam u vodu kad se potapao splav, polomila sam ruku, rebra, zglob...

Stanojka Mitrović poznatija kao Ćana, ispričala je u emisiji "Amidži šou" kako je pala sa mosta u slomila obe ruke, zglobove i rebro.

Stanojka Mitrović Ćana se prisetila nemilog događaja.

- Bio je letnji period. Bila sam jako umorna i htela sam da preparkiram auto, tu je bio most bez ograde. Ja sam se lepo parkirala i htela sam da krenem. Međutim, neke žene su stajale i pitale me: "Otkud ti juče smo bile na nastupu". Ja gledam u njih, totalno sam zaboravila na most, samo sam nestala. Polomila sam ruku, skočni zlob i četiri rebra. Nisam ni stigla na drugu tezgu - rekla je pevačica, a potom se prisetila druge nemile situacije kada je umalo nastradala na nastupu, jer je splav počeo da tone:

- S narodom sam upala u vodu kada se potopio splav. Dragi Domić je takođe nastupao. Nisam znala da na taj splav može da stane ograničen broj ljudi. Bilo je pogrešno urađeno. U jednom trenutku smo počeli da tonemo, a ja nisam shvatila šta se dešava. Taman kada je trebalo da počnem da pevam, narod je počeo da beži, desio se stampedo. Neki dečko mi kaže: "Ćano, šta stojiš, tonemo". Gurne me u masu i most je pukao. Svi su popadali. Nastali su opšti haos i panika.

"Moja pesma živi 23 godine"

O tekstu njene pesme "Imam dokaz" često se polemisalo u javnosti, a danas je jedna od najvećih hitova ove pevačice.

- Upravo ta pesma mi je donela puno popularnosti, nastupa i svega, ali kad mi je bila ponuđena nisam bila oduševljena na prvo slušanje i nisam prepoznala da će biti hit. Novica Urošević je tada imao "nos", što bi naše kolege rekle, ali i ogromno iskustvo, te je prepoznao hit u toj pesmi. Ta pesma živa dvadeset i tri godine, toliko o tome - iskrena je bila Ćana nedavno za "Blic".

Autor: Nikola Žugić