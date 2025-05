Potučemo se, ali se pomirimo brzo: Jana Todorović progovorila o sukobima sa ćerkom, preko jedne stvari ne prelazi

Jana Todorović godinama je u srećnom braku sa svojim suprugom Ivanom, sa kojim je dobila ćerku Kristinu Džulijen Todorović.

Jana i Ivan su prošle godine naslednici napravili gala slavlje povodom njenog 18. rođendana, na kom su okupili veliki broj imena sa javne scene.

Kristina Džulijen se u poslednje vreme često sa mamom pojavljuje na događajima, a pored toga je aktivna i na TikToku gde je prati veliki broj ljudi i gde najčešće objavljuje snimke na kojima se šminka.

Baš zbog svoje ljubavi prema kozmetici, Kristina redovno sređuje Janu pred neke događaje ili nastupe, a kako je pevačica otkrila, beš u tim momentima se njih dve potuku.

- Ona me šminka jedno sat vremena i mi se do kraja šminkanja, kako da kažem, potučemo, ali zaista. Kristina krene nešto da me brlja i da me maže, onda ja nju boksom tako, ali pomirimo se brzo. Ovo nije šala, stvarno je tako. Inače, svaki put kažem šalim se, ali ovo nije šala, ovo je istina - rekla je pevačica jednom prilikom za medije.

Autor: N.B.