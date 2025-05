Uživa u braku sa Nikolinom Kovač, a evo koji fakultet je završio Saša Kapor: Ovaj detalj o njegovom životu malo ko zna

Saša Kapor proslavio se učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a malo ko zna da se on može pohvaliti i fakultetskom diplomom.

Naime, uporedo sa muzikom, pevač je oduvek gajio i ljubav prema vazduhoplovstvu, a pre nekoliko godina se pohvalio i fakultetskom diplomom.

- Upisao sam Mašinski fakultet u Beogradu, gde sam bio dobar student i uspešno upisao treću godinu studija, 2008. godine se prijavljujem na takmičenje i tako ljubav prema muzici me je odvela daleko od fakulteta. Sve vreme moje karijere u podsvesti sam želeo da mi se pored ljubavi za muzikom ostvari i druga ljubav, a to je ljubav prema vazduhoplovstvu, tako da sam školovanje nastavio na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo- rekao je on jednom prilikom, a potom se pohvalio po završetku studija.

- Još jedna životna etapa je uspešno završena. Iako jako retko govorim o mom privatnom životu, konkretno o mom detinjstvu koje nije bilo tipično kao za većinu mojih vršnjaka, jer sam se selio, menjao škole, menjao države, gradove, na kraju ipak nisam odustao od zatvaranja jednog jako važnog životnog ciklusa, a to je obrazovanje koje je za sve mlade ljude pored kućnog vaspitanja jedna od najznačajnijih znamenitosti koje čovek nosi sa sobom– rekao je Kapor ponosno tom prilikom.

Saša je na fakultetu branio završni rad na temu analiza metoda za procenu tehnologija u funkciji povećanja kapaciteta aerodroma, budući da je mu je jedna od najvećih ljubavi vazduhoplovstvo.

Podsetimo, Saša uživa u braku sa koleginicom Nikolinom Kovač, a svoju privatnost se trude da sakriju od javnosti.

