Više sam kod kuće od kada sam dobio dete: Ljuba Perućica progovorio o porodici, otkrio do sada nepoznate detalje iz njegovog doma

Ljuba Perućica kaže da se trudi da što više vremena provodi sa porodicom, te i da mu novac nema nikakvu vrednost, ako sa njima ne može da ima kvalitetno vreme.

Pevač naime tvrdi da mnogo što šta u njegovoj porodici zavisi od njegovog posla.

- Promenio sam dosta toga, više sam kod kuće otkad sam dobio dete. Gledamo sam da malo smanjim posao prvih par meseci da budem više tu za njih i pomognem koliko je moguće sa moje strane - rekao je pevač, pa je potom dodao:

- Luksuz je manje raditi. Svi živimo od mog posla, odbijati svirke i posao je iz kućnog budžeta. Nisam stao, ali sam se malo povukao da budem što više sa porodicom. Džabe i novac i sve ako ti propustiš odrastanje svog deteta. Njemu niko ne može da nadoknadi te momente.

Ako ispustiš prve reči, prve korake… Nema ništa vredno, nikakav novac koji može to da nadoknadi. Supruga me uvek čeka kada sam na poslu i mislim da se nikad nije desilo da me ne dočeka budna kada se vratim. Imamo te neke naše male rituale - rekao je Perućica za medije.

Autor: N.B.