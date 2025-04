TO SU BASNOSLOVNE CIFRE: Didi Džej progovorila o svom garderoberu koji odiše luksuzom, pa otkrila koliko stanova u Beogradu može da kupi za te pare! (VIDEO)

Didi Džej je u emisiji “Iza zatvorenih vrata” otkrila voditeljki Snežani Žindović na koliku se vrednost procenjuje njen garderober, o kom svi bruje.

Poznata po nošenju isključivo skupih marki, pevačica je još jednom potvrdila svoj status modne ikone domaće scene. Kako je ispričala, godinama pažljivo bira komade koje kupuje, a njen ormar obiluje kreacijama najpoznatijih svetskih dizajnera.

Koja je vrednost tvog garederobera?

- Imam dosta stvari. Godinama kupujem luksuzne i lepe stvari. Ne mogu reći tačnu cifru, jer nisam računala nikada. U poslednje vreme ne moram da kupujem toliko stvari, jer dobijam brojne modne komade od svetskih dizajnera. To su zaista basnoslovne cifre. Imam veliki garderober i ponosna sam na to, jer veoma volim modu. Podržavaju me i svetski dizajneri, što je dovoljan znak da je moj stil dobar i vredan pažnje. Od tih para se sigurno može kupiti desetak stanova u Beogradu.

