Neću ga žaliti kratak period već čitavog života: Viki Miljković progovorila o pokojnom bratu, otkrila kako se nosi sa bolom koji oseća

Viki Miljković prvi put se pojavila na snimanju Zvezda Granda otkako je sahranila rođenog brata Vladicu, 31. marta. Pevačica se posle porodične tragedije povukla iz javnosti, a danas je nastavila sa snimanjem u Grandovom studiju.

Viki Miljković je u crnini stigla i dala kratku izjavu pred okupljenim medijima:

- Dobro nije loše. Da vam kažem, pa nravno da je lakše da sam među ljudima, da se krećem i komuniciram, pričam, jer ja da mogu da vratim mog brata, ja ne bih ništa radila, ali ništa ne mogu da promenim. Život ide dalje, teško sam sve to podnela i dalje mi je jako teško i neću ga žaliti kratki period, žaliću ga ceo život - rekla je Viki.

Kako je navela, ona je nastavila s poslom zbog toga što bi njen brat to najviše voleo.

- Od boli i tuge koja ostaje ceo život, ali šta da radim život ide dalje i moram da krenem putem kojim bi on voleo da ja pođem, tako da mi je sigurno lakše kada sam sa ljudima... Moram poslom - rekla je.

Odgovorila je i na one ružne komentare kojih je bilo, jer se Viki brzo nakon sahrane vratila poslu.

- Niko ne može da sudi, dok ne uđe u tuđu kožu. Kako je mom srcu i duši to samo ja znam. Nisam neko ko je ikada iznosio svoje emocije u javnosti. Šta sad treba da radim, da padam u nesvest? Niti tražim da me iko žali, niti sam jadna. Moju tugu i moju bol znaju samo moja četiri zida i porodica, kad izađem napolje ja sam javna ličnost i to moram da nosim vrlo ostojanstveno - istakla je.

Autor: N.B.