Prevremeno je rodila, pa napustila karijeru! Ovako izgleda majka Dačićeve bivše snajke (FOTO)

Pevačica i bivša devojka sina Ivice Dačića, Milica Jokić, nerado govori o svom privatnom životu, pa se tako o njoj malo i zna u javnosti.

Ipak, ovog puta odlučila je da napravi izuzetak i pokaže svoju majku. Naime, ona je sada na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozirala sa mamom u automobilu, a mnogi su pohvalili njen izgled.

Inače, Jokićeva je jednom prilikom govorila o preveremenom rođenju, te je tada istakla da je njena majka žrtvovala svoju karijeru zbog porodice.

- Trebalo je da se rodim u aprilu, a mama me je na svet donela u februaru. Kada sam se rodila, imala sam svega dva kilograma, a po izlasku iz porodilišta dodatno sam izgubila na kilaži, pa sam imala 1.900 grama. Mama se uplašila i odlučila je da napusti karijeru i vodi računa o meni. Nije želela da to čini dadilja, iako je moja porodica to sebi mogla da priušti, jer smo uvek imali novca - pričala je ona.

Autor: Nikola Žugić