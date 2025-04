Lepo je kada me povezuju da bar bude neki dobar FRAJER: Ema Radujko nahvalila Dragog Gudelja, pa otkrila da li su u emotivnoj vezi

Naša poznata pevačica Ema Radujko digla je prašinu u javnosti zbog bliskosti sa bratom Nemanje Gudelja, muža Anastasije Ražnatović, Dragim Gudeljem, a sada je u Amidžiju otkrila da li su u vezi.

Ema Radujko, naša mlada muzička zvezda u usponu, nedavno je izbacila novi album, a sada je, gostujući u emisiji "Amidži šou" progovorila o prirodi odnosa sa Dragim Gudeljom, s obzirom na to da su šuškanja o tome da su u ljubavnoj vezi, sve jača na javnoj sceni, ali i na društvenim mrežama.

Ema da li si u vezi sa Dragim Gudeljom?

- Videla sam, pišu novine, meni je lepo kada me već sa nekim povezuju, da me bar povezuju sa dobrim frajerom. Dragi, njegova porodica i Anastasija su mi veoma dragi svi. Ja sam slobodna već dve godine i sama kao list na vetru, a to što pišu, poželela bih nekada da mi je tako turbulentan ljubavni život. Znamo se, družimo se - rekla je Ema, a onda se osvrnula na to da li je teško biti devojka fudbalera, s o obzirom da je bila u vezi sa Urošem Račićem, fudbalerom:

- Sviđa mi se njihov stil života...Da, svaki dan pričamo o fudbalu. Branim ja, tako kada sam bila u vezi, ja sam samo branila. Pa naravno, branim mu - nasmejala se pevačica.

Autor: Nikola Žugić