Peđa Jovanović, brat blizanac Nenada Jovanovića, u Amidžiju je progovorio o borbi protiv alkoholizma.

Brat blizanac našeg poznatog pevača Nenada Jovanovića, Peđa Jovanović, već neko vreme unazad puni arene i dvorane prelepim i maestralnim koncertima, a malo ko zna jednu od njegovih najvećih životnih borbi - borba protiv alkoholizma.

Naime, sada je Peđa u Amidžiju otkrio detalje ove borbe, ističući da je pio čak i flašu viskija dnevno.

Da možeš da vratiš vreme, u kom trenutku bi sam sebi opalio šamar?

- Tih trenutaka ima baš mnogo, ali šta znam, ja sam imao problem sa alkoholom, to svi znaju, da mogu da vratim vreme da sam sebi opalim šamar, da nikada ne probam...To je bio stadijum kada sam počeo da se ne sećam gde sam bio i šta sam radio, znam gde sam, kod kuće, ali ne znam kako sam došao kući, to mi se dešavalo. Ja sam se smejao ljudima koji su govorili kao da se ne sećaju, da je to izgovor jer ih je sramota od onoga što su radili, ali sam bio na svirci jednoj i ja sam se probudio kući, pored mene pola neke pljeskavice koju sam ja jeo, ne mogu da se setim kada i kako sam je kupio. Minimum litar viskija, mislim ono 0,7 dnevno. Evo, več tri godine nisam ni pomirisao alkohol. Kada budem ženio sinove i udavao ćerku, neću da pijem! - rekao je Peđa.

Podsetimo, nedavno je, takođe, u emisiji "Amidži šou" gostovao i folker Darko Lazić, koji je po prvi put i nikad iskrenije progovorio o borbi protiv alkoholizma, ističući da ima blokatore.

- Kao što dobro svi znaju, u medijima sam uvek važio za ličnost koji vodi buran život, ne izlazi iz kafane, ima poroke, ovo, ono... To je bilo svih prethodnih godina, krenulo je ka lošem smeru. Zadesilo se jedno društvo nedavno, koje ja uopšte ne poznajem... Otišao sam posle nastupa ne znam ni sam gde, posle drugog dana bleje sa njima pogledao sam se u ogledalo i rekao sebi:"Je l' znaš gde si druže, sa kim, šta radiš ovde"? Došao sam posle dva dana kući, bez dinara u džepu, sve su mi uzeli što su mogli. Rekao sam Katarini:"Pusti me samo da se naspavam, nemoj ništa da me pitaš". Sutradan sam kontaktirao doktora Boru Lazića, otišao sam na razgovor, rekao mu:"Ja imam problem sa alkoholom, sa porodima, ja sam to ne mogu da zaustavim, u takvom sam okruženju". Jednostavno, obuzelo me je to. Rekao mi je da imaju terapiju za to. Imao sam terapiju prva tri meseca, evo, sad je, hvala Bogu, sedam meseci da sam pod blokatorima. Skroz sam se, potpuno očistio. Kad presečeš u glavi, možeš sve da uradiš. Ako ne možeš sam, postoje ljudi koji su stručni za to koji mogu da ti pomognu. Savet svim mladim ljudima, ako sam ja mogao, možete i vi - govorio je Lazić, a ostatak njegove ispovesti, pogledajte u linku ispod:

Autor: Nikola Žugić