IZBEGAVAM MLADE MOMKE Suzana Mančić priznala da su joj oni slaba tačka, a evo koja dva važna datuma slavi ove godine

Suzana Mančić, voditeljka i pevačica, javnosti poznata i kao "loto devojka", ove godine će proslaviti pet decenija karijere, a kako je najavila, potrudiće se da tom prilikom organizuje žurku za pamćenje.

Međutim, to nije jedino slavlje. Mančićka će u 2025. godini će proslaviti i 25 godina ljubavi sa svojim suprugom Simeonom Ocomokosom.

Ove godine ste najavili proslavu 50 godina karijere, da li već imate plan kako ćete to uraditi?

- Htela sam da to nekako obeležim, još uvek smišljam. Tu su se našli neki moji prijatelji iz struke, novinari, novinarke koji će mi pomoći, pa valjda ćemo do novembra imati čvrstu ideju. Biće tu i neka nova pesma, jer pesmom sam započela karijeru, pa ću pesmom i da je završim.

Da li ste, za ovih 50 godina karijere, osetili spoticanje od strane kolega i kako ste se sa tim nosili?

- Ako me je neko saplitao i smetao mi, nisam se trudila da imenujem tu osobu i prelazila sam preko toga. Smatram da kako zračiš, tako i privlačiš i koliko dobro radiš, toliko će ti se i vratiti. I uvek je tako bilo. Verovatno je bilo koleginica i kolega kojima sam nekad smetala, ali smatram da to postoji u svakoj profesiji. Ne treba obraćati pažnju na to, nego raditi na sebi i biti najbolja verzija sebe. I onda "doviđenja", mogu da ti pljunu pod prozor. Nisam imala vremena da razmišljam, samo sam radila. Već 50 godina sam aktivna, a polovina toga je bila u onoj velikoj Jugoslaviji. Radila sam od jutra do sutra, nisam imala vremena da spavam a kamoli da razmišljam o tome da li me neko voli ili ne. Uvek će biti onih kojima smetaš jer nikad neće biti dobri kao ti.

Da li danas, posle toliko godina karijere i sa svim što znate, još uvek nešto može da vas iznenadi?

- Jao, pa ne znam, zatekli ste me pitanjem (smeh). Možda može da me iznenadi neki momak mlad, ali izbegavam mlade momke (smeh). Skockala sam svoj život, imam brak koji mi je jedan divan oslonac. Moj muž mi nije samo to, već mi je i prijatelj. Mogao bi zemljotres da me iznenadi. Eto, bili smo sada za Vaskrs u Istanbulu, samo što smo otišli, počelo je baš dobro da ljulja.

Pomenuli smo vašeg supruga Simeona Ocomokosa, a ono što mnogi ne znaju jeste da vi ove godine slavite 25 godina ljubavi.

- Jeste, mi smo se venčali 2018. godine, a od 2000. godine smo zajedno. Moraćemo to da proslavimo (smeh). Mislim da će to biti okupljanje prijatelja jer, nažalost, naša generacija se osipa, prijatelja je sve manje i grehota je propustiti neka takva okupljanja.

Hoćete li slaviti u Atini ili u Beogradu?

- U Beogradu ćemo slaviti.

