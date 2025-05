Čuvene Bucke iz Zvezda Granda se svi sećate, osvojila je srca publike, pa nestala sa scene: Evo kako ona danas izgleda (FOTO)

Slađana Đorđević Bucka stekla je ogromnu popularnost kada se svojevremeno takmičila u "Zvezdama Granda".

Kako je jednom prilikom Bucka otkrila, nju je jako pogodilo to što je preko medija saznala da je izbačena iz "Granda".

- Mediji su svašta pisali, razne neke neistine, mene je to jako bolelo. Ja sam iz novina saznala da sam izbačena iz Granda. Količina mog šoka je tada bila neverovatna, pisalo je da sam izbačena iz Granda. Pokušavala sam da dobijem informacije, znala sam da ništa nisam skrivila, apsolutno stojim iza svojih reči i dela - ispričala je ona tada.

- Bilo mi je krivo, ali sam tada sebi rekla bolje je da ne znam. Ja sam zahvalna Bogu što sam se 2016. godine vratila u Grand produkciju, dočekana sam na najbolji način, nikada nisam saznala da li je istina i ne želim da kopam po tome – rekla je Bucka i dodala:

- Ponosna sam što sam učestvovala u „Zvezdama Granda“, tada me je narod upoznao i svi su se čudili zašto pevačica ima sto kilograma. Da nije bilo tako, niko ne bi obratio pažnju na mene, to je meni i Saša rekao, „Nemoj Bucka da plačeš“. Hvala mu zaista na tim rečima, bio mi je zaista velika podrška.

Posle takmičenja i delimične medijske ilegale, Bucka se posvetila svom izgledu i smršala više od 40 kilograma.

- Dok sam imala tu kilažu, bilo me je sramota da kažem koliko imam kilograma. Godine 2016. kada sam stala na vagu, imala sam 147 kilograma. Tada nisam ni bila svesna koliki problem sam imala, a u to stanje sam došla zbog nekih emocionalnih stanja i to je bilo opsesivno kompulzivno prejedanje - rekla je ona u jednoj emisiji na javnom servisu.

