Sve se menja kada saznaju da imam decu: Pevačica otkrila zbog čega je dugo sama, pomenula i muža Goce Tržan

Nije joj lako!

Katarina Sotirović nakon razvoda progovorila je o tome koliko je teško nakon kraha braka pronaći novog partnera.

- Mnogo žena poput mene se brzo razilazi sa partnerom sa kojim se na primer viđa, jer imamo decu. Mlađi muškarci pogotovo, ako uđemo u neki odnos i usput saznaju da imam decu, u tom momentu se sve menja - priča ona i dodaje:

- Sa mnom je to nemoguće jer već imam odraslu decu, da tako kažem. Ja sam ta koja mora da batali priču i ne dozvoljavam da mi se svidi muškarac koji na primer nema decu.

Katarina je jednom prilikom otkrila da samuje.

- To je jedan od razloga što su žene poput mene same, jer takvi odnosi uglavnom teško uspevaju. Znam za možda dva muškarca kojima to nije bilo bitno. Evo na primer suprug Goce Tržan, on je Lenu prihvatio kao da je njegova rođena ćerka. Rašu dakle znam i još jednog mog prijatelja.

Katarina je bila iskrena i na temu skandala o kom se dugo pisalo, a koji se tiče toga da je nedavno vređala tiktokerku zbog izvesnog dečka Radovana, te je objasnila da je naučila da je nekad zarad sopstvenog dobra, bolje ćutati.

- Društvene mreže me plaše jer u sekundi nečiji život može da se preokrene ako se nešto ne plasira kako treba. Naučila sam i savetovala sam se sa pametnim ljudima, da ne pričam ništa više na tu temu. Mora čovek da ostavi ljudima da misle šta god žele, jer ja zaista nemam način da objasnim to što se desilo, a i zašto bih? Neka ostane sve na tome da li se to uopšte i desilo - rekla je i dodala:

- Ništa nisam demantovala, ali me je zatekla vest, a ni kofere nisam spustila sa jednog poslovnog puta. To su stvari koje nemaju nikakve veze sa mnom, ne utiču mi na posao i svakodnevicu. Niko mi od ljudi koji se time bave ne plaća treninge i kesu iz maksija. Kad se to uklaviri u glavi, onda je čovek miran.

Autor: N.B.