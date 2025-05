UDOVICA DINA DVORNIKA OTVORILA NOVU SEZONU: Danijela se skinula u bikini, pa pokazala telo, ali i skrivene tetovaže (FOTO)

Danijela Dvornik, udovica legendarnog pevača Dina Dvornika, sve je aktivnija na društvenoj mreži Instagram, te je nedavno podelila i iskustvo nakon plastične operacije lica.

Danijela je odlučila da se ulepša i podmladi, te se podvrgla fejsliftingu, a rezultate nakon operacija podelila je objavila javno kako bi njeni pratioci mogli da vide njen novi izgled.

"Išla sam na skidanje šavova na kapcima, ispod kapaka, iza uha i ovde oko usana. To bi bilo to, trebalo bi još skinuti šavove iza uha, a posle ide laser da se srede neke promene na koži. Treba biti strpljiv, treba vremena dok otoci spadnu, ne može to preko noći. Strpljen spašen", poručila je Danijela.

Danijela je sada na svom Instagramu podelila fotku u bikiniju i pokazala zanosne obline, ali i skrivenu tetovažu na intimnom delu tela.

Udovica Dina Dvornika je ponosno objavila fotografije i napisala da je otvorila sezonu kupanja.

Autor: M.K.