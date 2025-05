MAJKA NAŠE PEVAČICE PREDVIĐA BUDUĆNOST! Ćerka je zove za svaki bitan momenat u životu, a izgleda kao milion dolara, evo o kome je reč (FOTO)

Pevačicina majka se ne eksponira u javnosti, a Vanja je napravila presedan, te se pohvalila od koga je nasledila lepotu.

Vanja Mijatović talenat za muziku nasledila je od oca, dok se njena majka bavi potpuno drugačijom profesijom. Pevačicina majka se ne eksponira u javnosti, a Vanja je napravila presedan, te se pohvalila od koga je nasledila lepotu.

- Moja dama, moj uzor, moja majka - napisala je pevačica u opisu fotografije.

Na osnovu fotografije se može zaključiti da pevačicina majka i te kako brine o svom izgledu, te da je veoma negovana. Za razliku od svoje ćerke koja se farba u plavo, Snežana ima tamnu kosu i šiške.

Inače, Vanjina mama, Snežana, je numerolog, a tim poslom bavi se već dugi niz godina.

- Po profesiji sam novinar, ali sam celog života radila više poslova, mnoge čak i u isto vreme. Završavala sam razne kurseve i edukacije, bavila se trgovinom i jako puno putovala, što je sve simbolika brojeva. Surovi sam profesionalac i vrlo sam posvećena svom poslu. Svoj posao radim sa velikom dozom ljubavi i ideala - rekla je jednom prilikom pevčicina mama.

Vanja je ranije ispričala da često traži savete od majke, posebno kada je reč o poslu.

- Savetujem sa njom, na primer, kada da objavim novu pesmu, koji datum da odaberem, koji dan da snimam spot. Gledam da je ne maltretiram jer ona ima puno posla - ispričala je Vanja.

Podsetimo, pevačica je nakon dve i po godine braka rešila da se razvede, te je nedavno progovorila o krahu ljubavi.

- U jednu ruku je poraz i on i ja imamo lepe primere kod kuće, jer i njegovi i moji su zajedno, imamo zaista zdrave porodice i takvi smo oboje bili. Mi se nismo uzimali da bismo se razveli, ali opet, Bog je imao neke druge planove, prepuštam se Bogu i njegovom sudu. Trudim se da prebrodim ovo što najbolje mogu...Zaista sam ga hvalila i sve što sam ikada rekla u medijima, tako sam i mislila. Nemam nijednu ružnu reč da kažem za njega, niti želim niti ima razloga. On ima najlepše srce i dušu koju sam ja upoznala, to i dan-danas tvrdim. Ne volim da ga spominjem da se ova tema ne nastavlja, da on i ja imamo svoj mir. Ja sam jedne strane tradiocionalista, a opet sam otvorenog uma. Mi smo se venčali u crkvi u Dubaiju, mi smo prvi par u istoriji koji se venčao u crkvi u Dubaiju, u grčkoj crkvi na srpskom jeziku. Mi nismo imali građansko venčanje, tu se sada kose, jedno je tradicija i vera, a drugo je što meni i njemu papir apsolutno ništa ne znači. Zajedno smo sedam godina, šest i po godina smo živeli zajedno. Zapravo, mi smo i pre svadbe živeli zajedno i mi to sve gledamo kao brak ili u ovom slučaju, vanbračnom zajednicom - rekla je pevačica.

Autor: M.K.