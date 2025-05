NAŠA PEVAČICA NA NASTUPU DOŽIVELA POTPUNI DEBAKL: Pevala pred 15 ljudi, procurio ŠOK snimak (VIDEO)

Ivana Nikolić doživela neprijatnost!

Ivana Nikolić nakon što je izašla iz muzičke grupe "Hurricane", nastavila je solo karijeru. Snimak sa jednog njenog nastupa postao je viralan i danas se prepričava, a komentari su podeljeni. Naime, Ivana je tada samouvereno ušla u klub, u kom je kako se navodi na mrežama, bilo oko 15 ljudi.

"Profesionalnost pre svega'', "Pevanje može biti bolje", '''Kako je nije blam da peva ispred 15 ljudi'', ''Prazan klub, ovo je skandal'', neki su od komentara koji se mogu pronaći ispod snimka Ivane Nikolić sa nastupa na koji je došlo ne više od 15 osoba.

Podsetimo, Sandra Afrika nedavno je optužila Ivanu da ju je zatekla sa bivšim dečkom fudbalerov Vladimir Volkovim.

- Ona mi nije bila drugarica, nego koleginica. Bile smo na “ćao, ćao”, nismo se družile. Otvorila mi je vrata, on nije hteo. Nisam joj tad zagledala si*e jer sam bila u šoku. To je bio moj bivši dečko fudbaler sa kojim sam bila pet, šest godina. Mi smo raskinuli i nismo bili zajedno nekih tri, četiri meseca. I onda smo se čuli nakon tog nekog vremena i počeli smo ponovo da se viđamo. Ja sam negde načula to da je on sa tom mojom koleginicom, a on mi je rekao da su se viđali, ali da više nije sa njom. To me je lagao jer je nastavio da se viđa i sa njom i sa mnom. U nekom momentu ja sam nanjušila da nije to završio i samo sam neku noć lagano došla na vrata, pozvonila, pa šta bude.

Autor: M.K.