IŽIVLJAVALA SAM SE, PRKOSILA LAŽNOM MORALU! Stanija otkrila pozadinu provokativnih fotografija: Uskočila sam sebi u stomak, dobijala razne epitete...

Otkrila drugu stranu popularnosti i priznala koliko dobrog su joj donele najteže odluke!

Stanija Dobrojević nakon dve decenije postojanja na javnoj sceni potpuno je razbila predrasude i nedavno odgovorila na sve teme koje su se godinama komentarisale.

Za Kurir je govorila o drugoj strani popularnosti i otkrila koliko dobrog su joj donele najteže odluke, ali i šta se krije iza provokativnijih fotografija.

- Sebe smatram običnom devojkom koja se jako inteligentno poigrala sa tim terminom starleta i tim fotografijama, da prkosim lažnom moralu na brdovitom Balkanu. Ja kada okačim fotografiju i okrenem zadnjicu, samo kreću komentari i hejt, a ja još i još... Nisam se dala. Znam ko sam i šta sam, pa mi nije smetalo. Ali, sebi sam uskočila u stomak, da dobijem razne epitete i da se piše svašta. Ali sam shvatila da to pravi hajp i famu i ja sam to pustila. Nije da nije bilo momenata kada sam čupala kosu sa glave, ali ja sam uz pomoć toga napravila karijeru, ime i slavu, nije mi to diploma donela - govorila je Stanija.

- Ja sam egzibicionista, volim da živim, volim da eksperimentišem. Volim da stavim sebe u određene vatre, to me radi. U jednom trenutku sam se iživljavala sa fotografijama. Te provokativne fotgrafije su moj alter ego i egzibicionizam, zaista samo to.

Autor: M.K.