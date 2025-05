MC STOJANU KOLEGINICE SLUŽE KAO PARAVAN?! Veza s Zoranom mu trajala kraće nego udvaranje, a sada su isplivala ŠOK NAGAĐANJA, evo o čemu je reč!

Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan, već duže vreme u žiži je medijskog interesovanja zbog svojih navodnih ljubavnih romansi s koleginicama. Treper je početkom prošle godine priznao vezu s mladom pevačicom Zoranom Mićanović, a veza je trajala kraće nego udvaranje.

Vrlo brzo nakon raskida s njom, ostavljena Zorana je tada u izjavi za Kurir otkrila da je Stojan sada u vezi sa Sandrom Afrikom i poželela im svu sreću. Međutim, kasnije se saznalo da pevač nije u vezi ni sa jednom koleginicom trenutno niti je bio u ljubavi s Mićanovićevom. Sve te navodne devojke su mu samo paravan, pisao je nedavno Kurir.

- Njegove veze s koleginicama nisu nikakve veze. To je sve marketinški trik i skrivanje one prave romanse. MC Stojan već neko vreme ima ljubav pored sebe, a u pitanju je jedna starija gospođa. Njih dvoje su dugo zajedno, ali zbog njenog života i reputacije, kao i njegove, poželjno je da se skrivaju. Mislim da je od njega starija dvadeset godina, slobodna je, nema dece i vrlo je imućna. Njih dvoje zasad ne žive zajedno, ali im je ljubav jaka i ozbiljna, pa me ne bi čudilo ako u narednom periodu odluče da sviju svoje ljubavno gnezdo - kaže izvor za Kurir.

Marko ovu romansu dobro skriva, čak i od bliskih ljudi, rekao je nedavno naš sagovornik i dodao:

- Stojan o ovome nije pričao svojoj porodici jer ne želi da oni znaju za to. Zbog toga u javnosti i plasira informacije da je u vezi s koleginicama.Samo nekolicina ljudi iz njegovog poslovnog okruženja zna za vezu sa starijom damom. U pitanju su ljudi u koje on ima poverenje i mogao je da im kaže ovu tajnu.

Izvor Kurira je tad otkrio da se treper i njegova izabranica nisu viđali u Beogradu, već su susrete praktikovali često i van Srbije.

- Marko sa svojom partnerkom koristi svaki trenutak da negde otputuju, a najčešće je to Kipar, gde ona ima kuću. Vrlo često on na društvenim mrežama objavljuje fotografije i snimke s Kipra, ali se tu ne vidi s kim provodi vreme. Ponekad su na snimcima bile neke devojke koje su drugarice njegove izabranice, a to je bilo tokom letnjih meseci kada su se okupljali na bazenu u njenoj vili, a tada je u Srbiji bila glavna tema emotivna veza MC Stojana i Zorane Mićanović - rekao je tad naš sagovornik i dodao:

Zorana je bez problema pristala da u javnosti glumi Markovu devojku jer su njih dvoje prijatelji, a imaju i istog menadžera, pa se ovo može smatrati i njenim radnim zadatkom - da pokrije kolegu. Svima je bilo sumnjivo da su njih dvoje u vezi jer je on stariji od nje 22 godine, ali i zbog toga što u javnosti bili prisni i bliski. Videli ste i da je ona izjavila nedavno da je Stojan sad u vezi sa Sandrom Afrikom. To je uradila zato što njih dvoje sada imaju duetsku pesmu, pa na taj način hoće da ih promoviše i pravi marketing.

Autor: pink.rs