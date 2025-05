Naša pevačica (53) dobila ćerku sa fudbalerom! Godinama je krije kao zmija noge, a evo koje je njeno obrazovanje

Pevačica Vesna Vukelić Vendi ima ćerku Nikoletu, sa bivšim suprugom Branimirom Banjcem, a malo ko zna da je završila fakultet i da je bila uzoran đak.

Vesna Vukelić Vendi se trudi da naslednicu previše ne eksponira u javnosti, te poštuje njenu želju po tom pitanju, ali povremeno objavi zajedničku fotografiju na društvene mreže.

Iako Vendi nikada u javnosti ne govori o porodici, otkrila je gostujući u jednoj emisiji mali deo njihove intime.

Mi smo totalno različiti, ne mislim to u smislu da smo na ratnoj nozi, već u pojmanju. Sve što je meni jako važno, on to nikada nije gušio kod mene - rekla je Vendi.

Otkrila je i zbog čega nikada javno ne priča o suprugu i ćerki.

- Krijem ga jer mi je neumesno da se priča o privatnom životu, ja ne pričam ni o mojoj ćerki. Evo pogledajte Čolu, on ne želi svoju ženu da eksponira. Intima nije za publiku. To je segment mene koji ne pripada javnosti - rekla je Vendi za "Hype" svojevremeno.

Inače, Vendi prate brojne kontroverze kada su muškarci u pitanju, međutim pevačica demantuje spajanja sa mnogima, kako su navodili tračevi.

Autor: Nikola Žugić