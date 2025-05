Pevačica odnedavno ima novog izabranika, o kojem neće da priča javno. Posetili smo kraj u kojem živi muzička zvezda i popričali s njenim susedima, koji je obožavaju.

Sanja Vučić već neko vreme uživa u ljubavi s novim dečkom, koga više ni ne pokušava da sakrije od javnosti.

Pevačica se s novim izabranikom prvi put pojavila na svadbi svoje prijateljice i koleginice Tee Tairović, kad je pao i javni poljubac, a onda ju je on dovezao i na snimanje emisije "Zvezde Granda", gde je bila članica žirija.

Sanja o svom novom izabraniku, poučena prethodnim lošim iskustvima, još ne želi da govori za medije, a naša ekipa se ovim povodom uputila ka luksuznoj zgradi na Južnom bulevaru, gde je pevačica nedavno pazarila stan.

- Ja sam u fazonu da ništa neću da komentarišem. Kad sam svoj ljubavni život stavljala na tacnu, činilo mi se da se nikad nije slavno završavalo. Trudim se da to zadržim za sebe dok ne bude došlo vreme - rekla je nedavno Sanja.

Od Sanjinih komšija saznali smo da bivša članica grupe Hurricane nešto duže od mesec dana uživa u ljubavi s novim izabranikom, ali da se on još nije preselio kod nje.

- Sanja nam konačno opet blista. Zaljubljena je, ovaj dečko deluje da je fin i normalan.Ne žive još zajedno, ali gotovo svaki dan dolazi kod nje i provode tu vreme zajedno.Slatki su. Često dođe ispred zgrade i sačeka je tu ispred nekoliko minuta, ona siđe i odu negde. Onaj bivši nam se uopšte nije svideo, ima neku mračnu facu, dobro je što ga je otkačila. Novi deluje normalno, a dokle će da traje, videćemo - rekla nam je Vučićkina komšinica iz zgrade.

I njen komšija nam je kazao da zna da Sanja ima novog partnera, a otkrio nam je i kakva je ona privatno i kako provodi slobodno vreme po kraju.

- Super je ona, nije problematična. Tu nam je u komšiluku neko vreme bila i Jana Todorović. Tu je držala restoran, ali joj je taj biznis propao. Imala je jake cene i kako posao nije išao, morala je to da zatvori. Sanja je normalna devojka. Često je viđam, lepo je uredila stan. Brat joj stalno dolazi. Među poslednjima je došla ovde u kraj. Dok je uređivala stan, često je išla tu po ovim obližnjim salonima nameštaja da razgleda i kupuje stvari za stan. Tu joj je i omiljeni kafić. Viđao sam joj i onog bivšeg dečka, nije izbijao iz njenog stana. Ovaj novi deluje kulturnije. Kad je raskinula vezu s njim, bila je baš tužna. Nekoliko dana nije izlazila iz stana, valjda joj je sve to teško palo. Tad smo se baš uplašili za nju. Ali sad je sve to iza nje. Dobra je ona devojka, a i pevačica. Dao joj je Bog samo takav glas - zaključuje komšija.

Inače, Sanja je pre nego što se skućila na Vračaru 11 godina živela kao podstanar, a 2023. godine jeza stan iskeširala 270.000 evra. Luksuzna nekretnina ima 90 kvadrata.

- Sređivanje stana je jako dugo trajalo i još nemam osećaj, a od kada sam u Beogradu, promenila sam deset stanova i opet imam osećaj da sam iznajmila i da treba da uplatim kiriju. Ovo mi je bila ultimativna želja i mnogo mi znači, srećna sam, zadovoljna i ponosna na svoj tim. Oštetilo me, ali vredelo je. Nisam sve sama radila, nisam kreativna što se tiče vizuelnog dela, posebno s nameštanjem stana. Imala sam pomoć, bilo je ključ u ruke. Mama je bila vođa radova, prezadovoljna je. Bila je zahtevna prema saradnicima koji su radili stan, nije ništa pogrešila i imala je viziju šta nam je potrebno i to je bilo urađeno - rekla je po useljenju Sanja za Pink.

Autor: M.K.