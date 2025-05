Uvek sam verovala u srećan kraj: Glumica ODEONA Sneža Jeremić otkrila šta možemo očekivati od NOVE PEPELJUGE

Iskreni!

U novom izdanju emisije Magazin IN, voditeljka Sanja Marinković ugostila je Dimitrija Ilića, Snežu Jeremić, Marka Markovića, Sašu Đuraševića, Anastasiju Knežević i Stojana Đorđevića.

Sve mi koje smo odrastale na bajkama i koje smo verovale da će se pojaviti princ koji će nas poljubiti pa ćemo sa njim živeti srećno do kraja života, više nije junak. Već kad je reč o Pepeljugi glavne junakinje su njene zle sestre i maćeha, da li je to vama normalno?

- Da sam ja tako verovala u to zlo, nikad se ne bih udala. Uvek sam verovala u srećan kraj jer sam na tim bajkama i odrastala, da mislim drugačije moja udaja se nikad ne bi desila - rekla je Sneža.

- Bar neki balans malo da se pronađe. Ne mora da bude baš jadna i mučena, mora da se izbori za sebe pogotovo u današnje vreme. To što su postali idoli zle sestre i maćeha i što se to stavlja kao nešto normalno, e to za mene nije normalno - rekao je Saša.

- Žene neće da budu ničije žrtve, neće da budu sluškinje, već su to žene koje imaju svoj stav koje ne veruju da postoji princ na belom konju, već da su tu jednaki. Nema tu ko koga da spasava, već žive život zajedno. One ne cene tu naivnost, kako im Pepeljuga deluje, koja samo čisti, ima krpu i ne zna ništa, već one smatraju da treba da se edukuju, da budu pronicljive, da budu snalažljive. To što je snalaženje jednako neko zlo, to je druga tema - rekla je Sanja.

- Mislim da su se zle sestre i te kako dobro udale. To je pomereno shvatanje. Ono što je dobro i što vredi nije toliko interesantno. A ono što pravi zlo i spletkari, to je super - rekao je Dimitrije.

- Ove dve seke će u našoj predstavi biti i te kako voljene od strane publike. One su šarmantne i duhovite da bez njih predstava ne bi bila ono što jeste - rekla je Sneža.

- Ova Pepeljuga je specifična. Ona je dobra i radi vredno, ali ima svoj stav i kad je neko nepošten ume da kaže svoj stav. Ona ume da kaže šta želi, ima prave vrednosti, ženstvena je. Deca će moći da se ugledaju na nju - rekla je Anastasija.

Autor: A.Anđić