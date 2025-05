Goca Tržan u kuću Rašinih roditelja došla nenajavljena, a evo kako je svekrva reagovala: Moja je poslednja!

Pevačica Goca Tržan (50) u dugogodišnjem je braku sa Radomirom Rašom Novakovićem, a njihova razlika u godinama često je komentarisana.

Goca Tržan je od Raše starija 14 godina, a jednom prilikom su njegovi roditelji Zorica i Dragan rekli kako gledaju na ovaj odnos.

- Mi smo porodica koja sve probleme iznosi na sto i razgovaramo. Mi nismo čuli ni saznali, nego nam je naš sin lepo to rekao. On je bio u Novom Sadu, studirao i svirao sa jednim bendom. Onda je bila audicija za Gocin bend, ja sam mislila da njega neće primiti jer je mlad, studira, roker je više bio. Kada je počeo ozbiljnije sa Gocom da radi, on nam je rekao da prevezemo njegov bubanj u Beograd. Mi smo njega vozili, ja sam ga pitala da li će kod rodbine, a on kaže da će kod nje i da su zajedno. Nismo ništa rekli, ona je sišla, upoznali smo se, vratili smo se u Bač i to smo tako prihvatili. Ali smo mu skrenuli pažnju da ona nije obična devojka, da ima dete i da mora jako da vodi računa. Ali i Goca je vodila računa, nije odmah upoznala Lenu sa njim.

Zorica je ispričala i da je pevačica tada nenajavljena došla u njihovu kuću.

- Prvi put je došla kod nas nenajavljena, baš kad smo menjali prozore, ja sam imala utisak da je htela da ga iznenadi, ali i da vidi našu reakciju. Da bi imala svoje mišljenje sa kim ima posla. Sve je to bilo spontano, normalno, onda je počeo da dovodi Lenu, ona se uklopila sa decom ovde i sve je to lepo. Ta razlika u godinama nas ne zanima, ako se oni slažu, to je najbitnije - rekla je Rašina majka i priznala da je raznih komentara okoline bilo.

- Bilo je pitanja, ali iza leđa. A to su loši ljudi. Bilo je i rodbine, pa su se pitali da li će da potraje, pa Bože moj, dok je sinova, biće i snaja, dok je ćerki, biće i zetova. Goca je normalna osoba, pa je i nama normalna snaja. Učestvuje u svim našim dešavanjima, lepim i ružnim, znaju sve, mi smo stalno sa Radomirom na vezi, često dođu. Ne mešaju nam se u život ni mi njima. I to je pravi recept. Prošlo je koliko godina, mi se nikad nismo sporečkali - rekla je tada Zorica, a nadovezao se i Dragan.

- Meni je bitno da su mi deca živa i zdrava, a sa kim su, šta će da čine, to je. Oni su moji. Ona je našla u nama, kao i mi u njoj, neke drugare, tako ja težim i sa mojom decom da budem, ali sam stariji pa je moja poslednja. Šalim se malo - rekao je Rašin otac svojevremeno u emisiji "Moj savršeni brak".

Autor: M.K.