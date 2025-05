DNK TEST OTKRIO ISTINU: Marija Šerifović saznala sve o svom poreklu, OVO SU REZULTATI

Pop zvezda Marija Šerifović poželela je da sazna detalje o svom poreklu, pa je nedavno uradila DNK test.

Ona je podelila sa svojim fanovima nove detalje o svom poreklu.

- Šerifovići su bili ozbiljni bogataši u Vranju i krenula sam da kopam i da vidim ko su bili i šta su bili, postoje razne stvari u gradskom muzeju od strane mojih pradedova, ali saznaću, pošto želim baš precizno da se bavim time. Čak sam i nedavno uradila jedno DNK istraživanje moje genetsko odakle sve vučem korene. To se radi putem pljuvačke i to istraživanje traje nekih 45 dana i onda dobijate precizno za početak geografski odakle potiču vaši koreni - rekla je Marija Šerifović i dodala da je na taj način slučajno saznala i da ima problem sa glutenom.

- Dakle, mene ima gde me nema... Nema me u Kini, Australiji i na Novom Zelandu, ali 60,9 posto je to Grčka i Balkan, što je i logično imajući u vidu našu istoriju. Tu sam saznala još i da imam problem sa glutenom. Zabavno je znati odakle potičete.

"Umorna sam"

Inače, Marija Šerifović usklađuje veoma dobro majčinstvo i poslovne obaveze, ali kako je sada otkrila, ponekad se i sama oseća umorno i iscrpljeno od svakodnevnih stvari.Marija se neretko oglašava na Instagramu gde komunicira sa svojom publikom, pa im se tako sada požalila.Ona je istakla da je sreća u malim stvarima i sadašnjem trenutku.

"Nekad, bas kad sve utihne... Kad nestane buke, ljudi, obaveza i misli... Ostanem sama sa sobom. I shvatim koliko sam umorna. Od trajanja. Od dokazivanja. Od borbe. Svakog dana nešto jurim, a zaboravim ono najvažnije - da zastanem. Da udahnem. Da budem zahvalna. Sreća...", počela je ona i nastavila:

"Ne, sreća nije tamo negde, ni sutra, ni kad nešto postignem. Sreća je sada. Sreća je sto sam jutros otvorila oči. Sto vidim svet oko sebe. Što imam krevet koji me greje i mir u kome mogu da dišem. Sreća su deca koja trče. Sreća je majka koja me još grli. Sreća je neko čije ime izgovaram s ljubavlju. I svaki put kad me tisina podseti na to... Setim se ko sam", poručila je Šerifović.

Autor: M.K.