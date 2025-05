OBJAVLJENA LAŽNA VEST O SMRTI EVE RAS! Glumica se odmah oglasila i demantovala: Nisam spavala celu noć...

Na društvenim mrežama se proširila vesto o iznenadnoj smrti glumice Eve Ras, što je čista laž.

Naime, Eva Ras se odmah oglasila za domaće medije i demantovala lažnu vest o njenoj smrti.

Kako je Eva Ras izjavila, "ovo ju je jako pogodilo, jer je to peti put od početka godine da se širi vest o njenoj smrti".

Ona nije mogla da spava čitavu noć, jer joj je telefon non-stop zvonio. Njoj bliski ljudi su je pozivali iz straha.

- Opet su idoti javili da sam umrla! Ko stoji iza toga, ne znam, treba da me ubiju, pa da sprečite to, ne možete to. Celu noć me zovu i zvone mi telefoni. Neviraju me, peti put objavljuju da sam umrla. To su majmuni koji divljaju, jer im je dozvoljeno. Ja nisam spavala celu noć - rekla je glumica.

Autor: M.K.