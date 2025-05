OVDE JE MILAN STANKOVIĆ PRONAŠAO MIR: Daleko od buke i gradske gužve, napustio elitno naselje u kom ima stan (FOTO)

Milan Stanković potpuno se povukao iz javnosti i posvetio veri, a sada je pokazao gde provodi lepe prolećne dane.

Naime, Milan Stanković se pohvalio na Instagramu da uživa u prirodi. On je slikao drveće tokom sunčanog dana, i pokazao gde uživa izvan grada.

Iako živi u elitnom naselju u Beogradu, očigledno je da se Stanković trudi da svaki lep sunčan dan provede daleko od gradske buke, u prirodi, gde pronalazi mir.

"Baš je umišljen"

Inače, komšije su nedavno govorile o Milanu Stankoviću.

- Meni on uvek deluje umišljeno. Uvek ga vidim ili u kolima, ili kako izlazi iz njih, ili ulazi u njih. Taj čovek nikad ne šeta, nikud ne ide peške. Samo pogleda preko ramena s nekom tužnom ili ljutom facom i to je to. Baš je onako umišljen, ne volim takav tip ljudi. Ruku na srce, jeste on zvezda, svi ga znaju, popularan je, ali nije bogomdan pa da nas sve gleda sa visine. Nekad i samo prođe. Ništa o njemu ne znam, kao da ne živi ovde. Jednostavno, nije kao mi - rekao je jedan od komšija koji živi u Milanovoj blizini, a drugi komšija kaže da Milana Stankovića ne viđa često.

- Milan živi u mojoj zgradi. On je tu, ali ja često nisam u zemlji. Javimo se jedno drugome kad se sretnemo na ulazu, ali ne pijemo kafu. Mislim da se niko ovde ne druži s njim, bar koliko ja znam. Ovde sam odrasla i nikada nije bio problematičan komšija, da se iz njegovog stana čuje buka ili glasna muzika. Pre sam mu viđala i majku, ona je jedino dolazila da ja znam, a sada ne znam da li ga neko obilazi i ko jer sam se tek vratila u Srbiju - rekla je ona.

