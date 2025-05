DRAGAN PREPISAO JOVANI VILU U GROCKOJ KOJA VREDI MILIONE! Voditeljka otkrila kome pripada kuća nakon raskida: Na moje ime je još mnogo toga... (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić saopštila je da je stavila tačku na odnos sa Draganom Stankovićem, a pre samo nekoliko dana je govorila o njihovoj vezi.

Jovana Jeremić je rekla tada da ona želi brak i decu, te je spremna da stavi tačku na odnos sa Draganom ukoliko on ne želi isto.

- Jasno sam rekla svoja razmišljanja i istakla da želim porodicu, brak i dete. Ukoliko Dragan tako nešto ne bude želeo, normalno je da ćemo se razići jer su nam različiti interesi. Ako bude želeo, nastavićemo našu vezu. To je potpuno normalno razmišljanje jedne devojke od 34, 35 godina koliko ću ja sada da napuni - rekla nam je tada Jovana koju smo pitali šta će biti sa vilom koju joj je Dragan poklonio.

- U slučaju raskida ne znam šta bi bilo, Dragan već tu živi, tako da bi on verovatno nastavio tu da boravi. Imam svoje što sam ja sebi zaradila i nikada ne uzimam tuđe i to me ne interesuje - istakla je tada između ostalog.

Inače, Jovana se povodom vile oglašavala i u prošlosti, kada je istakla da je na njeno ime.

- Čula sam da je glavna tema da li je vila u Grockoj na moje ime! Vidim da neke moje koleginice bave tom tematikom, s obzirom da bi one verovatno želele da im jedan muškarac priredi da dobiju, bar jednom u životu, možda nešto više od parfema, a kamoli kada je vila u pitanju! Da vas oduševim - jeste! Nema potrebe da idete okolo, pozivate moje prijatelje, da idete na oglase da proveravate kuću... Ja ću da vam skratim muke! Jeste na moje ime i ne samo vila, mnogo toga još. Ali, nemojte uopšte da vaše zdravlje trpi zbog toga, ja sam želela javno da vam se obratim - rekla je Jovana tada.

Podsetimo, Jovana je odluku o krahu romanse saopštila na Instagramu.

- Dragi fanovi i pratioci, želim da vas obavestim da smo Dragan Stanković i ja odlučili da stavimo tačku na našu vezu od godinu i 8 meseci zbog različitog pogleda na budućnost. Proveli smo predivne dane zajedno i ostajemo najbolji prijatelji jedno drugom. Povodom ovoga se više nećemo oglašavati ni on ni ja. Ovo je naše zajedničko saopštenje. Volimo vas sve - napisala je Jovana na Instagramu.

