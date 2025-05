EVO ČIME BI SE BAVILI POZNATI DA NISU U JAVNOM POSLU: Lepeza zanimanja šarenolika, neka će vas bukvalno šokirati

Prvomajski praznici služe da se odmorimo, edukujemo, ali i da se prisetimo borbe radnika iz 1886. godine u Americi, za bolje uslove rada. Ali, zašto da ne i da sa pojedinim javnim ličnostima porazgovaramo o tome čime bi voleli da se bave da nisu poznati.

Upravo je ova priča bila i jedna od tema jedne emisije, a poznati su u nekim izjavama govorili o ovome.

Haris Džinović

- Bio bih lopov. Krao bih dijamante. Ako se sećate filma "Mačak na limenom krovu", tu je bila krađa dijamanata. Lik u smokingu, pa mi se svidelo. Šalim se, ne znam šta bih bio.

Stoja

- Bila bih pandrurka. Lovila bih lopove!

Ćira

- Voleo sam da budem drugi Čkalja. Važio sam za nekog ko je u društvu duhovit, pa me je to inspirisalo. Ja sam čak sa Igorom Perovićem išao na prijemni na FDU, tamo su od 600 kandidata primali 12. Oboje smo pali. Naredni put on je prošao, a ja ponovo nisam. Čak mi je u procesu priprema za prijemni pomagao legendarni Lane Gutović, ali eto. Ostaje žal za glumom.

Sanja Đordević

- Da nisam javna ličnost - pevačica, opet bih bila pevačica.

Danijel Pavlović

- Muzika sam ja, jedino što volim, znam. Kad bih morao, ne daj Bože, da radim nešto drugo, prao bih sudove. Da budem biznismen, investitor - to ne, operisan sam od matematike.

Vesna Vukelić Vendi

- Ja sam čovek scene, volim scenu. I profesorski poziv je scena. Volim gde ljudi mogu da me čuju, da im pomognem.

Bojan Marović

- Ja bih bio neki zanatlija, ja sam voleo da stvaram. Kao klinac sam voleo da budem stolar.

Elektra Elit

- Pretpostavljam da bih bila voditeljka ili doktorka. Što da ne?

Marko Kon

- Ja bih voleo da sam bio arhitekta jer mi je to super-kreativno.

Zorana Pavić

- Ja ne mogu da zamislim sebe da radim nešto drugo. Da nisam pevačica, ja bih umrla.

Autor: Nikola Žugić