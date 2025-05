Voditeljka Jovana Jeremić je izdala saopštenje da su ona i biznismen Dragan Stanković rešili da stave tačku na vezu koja je trajala gotovo dve godine.

Iako su imali velike planove, sve je palo u vodu, a Jovana je nedavno otkrila da se iselila iz Draganove vile koja se nalazi u selu Begaljica u Grockoj i vratila se u svoj stan.

Naime, Jovana je u više navrata isticala da je sigurna da je Dragan čovek njenog života, a s obzirom na to da joj je u natalnoj karti zapisano da će dobiti i sina, Jeremićeva je bila sigurna da će naslednika podariti upravo Draganu.

Ona je jdnom prilikom pričala o planovima i šta su joj zvezde prognozirale:

- Kažu da ću biti sa Draganom Stankovićem i kažu da će to biti jedna od mojih najvećih ljubavi u životu i da je on čovek mog života. Kažu još svašta nešto, ali neću dalje od toga. Čak... - rekla je ona, pa se nasmejala i nastavila:

- Čak da rodim sina. Drugo dete biće muškarac. Ako bude muškarac biće Vasilije, ako bude devojčica biće Vasilisa. Samo pod tim uslovima mogu da ostanem u drugom stanju, to sam i Draganu rekla. Od te priče promena imena ne dolazi u obzir. Ako se dogovorimo - dogovorili smo se, ako se ne dogovorimo - čekaće Vasa - rekla je ona.

"Imam svoje što sam zaradila i nikada ne uzimam tuđe"

Inače, Jovana je u jednom intervjuu za "Blic" istakla da je sama sebi sve obezbedila, te da joj od Dragana ne treba ništa. Kako se ranije se pisalo, Dragan je vilu prepisao na Jovanino ime, ipak, ona danas tvrdi da ne želi ništa njegovo.

- Ne znam šta bi bilo sa vilom, Dragan već tu živi, tako da bi on verovatno nastavio tu da boravi. Imam svoje što sam ja sebi zaradila i nikada ne uzimam tuđe i to me ne interesuje. Mene interesuje Dragan, on je moj centar sveta i zahvalna sam mu na svemu što je uradio za mene, ali učinila sam i ja za njega dosta - ispričala je ona.

Autor: Nikola Žugić