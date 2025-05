Ana Nikolić očigledno ne zna šta je mirna luka kad je u pitanju njena ljubavna veza s partnerom Goranom Ratkovićem Raletom.

Dokaz za tu činjenicu je što se pevačica pre nekoliko dana opet žestoko posvađala s kompozitorom, i to zbog ljubomore, pa mu je u trenutku besa razbila televizor.

Izvor blizak ljubavnom paru ispričao nam je kako je izgledala ova svađa, od koje se bukvalno tresao ceo komšiluk.

- Ana je jako ljubomorna, i to ne može da promeni kod sebe. Sve joj smeta kad su u pitanju Raletovi odnosi sa ženama. Prosto ne može da podnese što njen dečko ima dosta kontakta s njenim koleginicama. Posebno je nervira kad on priča o bivšim partnerkama. To je doslovno izbaci iz takta i onda ne zna šta radi od besa. Zbog toga često pravi neviđenu dramu. Tako je bilo i ovog puta. Napravila je takvu ljubomornu scenu da se tresao celi komšiluk. Ljudi su hteli da zovu i policiju zbog buke. Toliko je vikala da je to bilo strašno. Prošli put kad je bilo isto tako žestoko, stradao je njegov muzički studio, a sad je polomila novi ogromni televizor. Valjda je htela da ga gađa njime. Rale je dobro prošao. Ona je tako besna otišla u svoj stan na Voždovcu i blokirala ga je na telefonu. Posle nekoliko dana, kad se malo smirila, ponašala se kao da se ništa nije ni desilo - ispričao nam je naš sagovornik.

Kontaktirali smo i s Ratkovićem, koji ne krije da je njegova veza s Nikolićevom prilično turbulentna i da je istina da je došlo do sukoba između njih dvoje.

- Sad je sve okej. Kod nas je to turbulentno, pravi rolerkoster. Guramo, držimo se. Glavni problem su Anin karakter i nepoverenje. Tolika je ljubav između nas da to i pravi prepreke. Mislim da bi za nas bilo bolje kad bismo se manje voleli. Ana misli da ja nju nešto lažem. Meni tu ništa nije jasno, očigledno da ima neke traume. Konstantno misli o nekim vezama iz prošlosti. Jednom mi je razlupala i razvezala ceo studio, monitore...Sad mi je i jedan televizor razbila, ma to je ludilo samo neko. Ona je takva, ne možeš je zaustaviti. Ja to i volim. Razbila mi je TV, ja sam uzeo još jedan veći. Šta treba manji... Samo neka roka - poručio je uz osmeh Rale.

Ana Nikolić i Rale u noćnom provodu Foto: Damir DervišagićInače, da je sad zaista među njima sve u redu i da su izgladili odnose, pokazuje i to što su ovog vikenda otputovali za Hrvatsku, gde je Ana imala zakazan nastup u jednom klubu u Splitu.

Autor: Nikola Žugić