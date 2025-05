SVE SE SRUČILO NA MENE: Ema Radujko konačno otkrila zašto ne priča sa Džehvom, ove detalje niko nije znao

Već duže vreme kruže spekulacije o odnosu između dve popularne pevačice, Eme Radujko i Teodore Džehverović.

Iako su ranije delovale blisko, Ema Radujko je sada prvi put javno progovorila o narušenom odnosu sa koleginicom, pevačicom Teodorom Džehverović.

- Nikad nisam pričala ko me je razočarao, jednom sam možda imala to piranje jer baš izbegavam da govorim na tu temu. Ne mogu da kažem da me ta osoba razočarala, jer moram mnogo da te volim da bi mogao da me razočaraš, ali sam bila u fazonu da je cela ta priča baš loše ispala. Neću reći ime, ali mogu svi da pogode na koga mislim - kazala je ona.

- Teodora - rekla je Luna Đogani.

- Baš smo se družile i nekako sva ta tema se sručila samo na mene. Baš smo bile dobre i bliske i mene samo povrede takve stvari kad dopustim, a sa nekim sam baš bliska - rekla je Ema u podkastu "Bunker".

Autor: Nikola Žugić