ZVEZDE GRANDA PRED USIJANJE! Takmičar razgalio ceo studio, Sanja Vučić raspmaćena njegovim nastupom: Ja sam tvoj fan, ta tvoja HARIZMETINA...

U novom izdanju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" naredni par koji se predstavio stručnom žiriju činili su Nenad Horvat koji se predstavio numerama Tropiko benda "Sve moje zore" i pesmom Milana Stankovića "Ovo je Balkan", kao i Almija Krdžalić sa numerom Snežane Đurišić "Lepi moj" i pesmom Zlate Petrović "Poludelo srce".

Nakon što su završili sa nastupom, voditeljka Ana Sević pročitala je glasove stručnog žirija: Nenad - 5, Almija - 6, te je tako Almija prošla direktno u sledeći krug.

Usledili su potom i komentari stručnog žirija.

- Publika koja nas prati je videla da pre nego što je Almija krenula drugu pesmu, ja sam dao glas. Nenade, ti drugu pesmu, svaka ti čast! Dabogda prošao u baražu - rekao je Keba.

- Ja sam pristrasna što se Nenada tiče, on je meni toliko šarmantan, fantastičan si pevač, ali pored toga, imaš takvu harizmetinu, ja sam tvoj fan i jedva čekam da budeš zvezdetina. Almija, super si, meni je bilo to dobro - rekla je Sanja.

- Nenad, ja mislim da je, u poslednje vreme, u strašnom grču. On je bio veseli i razigrani dečarac, a kada su krenule kritike, on je sada u strašnom grču i toliko se trudi. Bez potrebe, samo treba da se opustiš. Ja znam koji si ti potencijal i ja vidim to što vidim u tebi. Prva pesma, toliko si je silio, samo si trebao da se opustiš i da to izađe iz tebe. Rodila ti je majka tu harizmu i taj šarm. Što se tiče kandidatkinje broj dva, Đurišićka iz mladosti, bila si odlična - rekla je Ceca.

- Prva pesma, niste mi se dopali ni jedno ni drugo, manje mi se ne dopadalo izvođenje kandidatkinje broj dva, druga pesma, kandidatkinja broj dva mi je bila dominantnija - rekao je Đorđe.

Autor: Nikola Žugić