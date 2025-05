Ovo je rođeni brat Darka Lazića! Mnogi kažu da liče, a i on se bavi pevanjem: Ne sviđa mi se naš šoubiznis...

Pevač Darko Lazić nije jedini talentovan za pevanje u svojoj porodici.

Darko Lazić ima mlađeg brata Dragana Lazića, koji se takođe bavi muzikom. Iako je Dragan već dugo u muzičkom poslu, još uvek nije snimio svoju pesmu, a šira publika ga nije upoznala. Čini se da ga popularnost nije previše zanimala.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šoubiznis. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa tokom godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan jednom prilikom.

Mnogi smatraju da Dragan podseća na Darka, kako izgledom, tako i glasom.

Lazić je veoma vezan za svog brata, pa ga je jednom prilikom pozvao da mu bude gost na koncertu koji je održao u Sava centru.

- Još jedan gost koji mi je jako drag. Imao je najveću tremu kada sam mu to saopštio. To je moj rođeni brat koji takođe peva. Želim da i on bude tu to veče da i on otpeva dve pesme, jer mislim da je to veoma lepo - rekao je Darko Lazić.

Autor: Nikola Žugić