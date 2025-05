Samo neka roka, uzeo sam veći: Rale otkrio što mu je Ana Nikolić slomila televizori, zbog ovoga imaju problem u vezi

Ana Nikolić pre nekoliko dana navodno se zbog ljubomore žestoko posvađala s kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom.

U trenutku besa, prema daljim napisima, razbila mu je i televizor, na šta je on za jedne medije rekao kako je kod njih "uvek kao na rolerkosteru".

- Sad je sve okej. Kod nas je to turbulentno, pravi rolerkoster. Guramo, držimo se. Glavni problem su Anin karakter i nepoverenje. Tolika je ljubav između nas da to i pravi prepreke. Mislim da bi za nas bilo bolje kad bismo se manje voleli. Ana misli da ja nju nešto lažem. Meni tu ništa nije jasno, očigledno da ima neke traume. Konstantno misli o nekim vezama iz prošlosti. Jednom mi je razlupala i razvezala ceo studio, monitore... Sad mi je i jedan televizor razbila, ma to je ludilo samo neko. Ona je takva, ne možeš je zaustaviti. Ja to i volim. Razbila mi je te-ve, ja sam uzeo još jedan veći. Šta treba manji... Samo neka roka - izjavio je kroz osmeh on, s kojim je pevačica tako izgladila odnos da su tokom vikenda zajedno otputovali zbog njenih poslovnih obaveza.

Inače, da je sad zaista među njima sve u redu i da su izgladili odnose, pokazuje i to što su ovog vikenda otputovali za Hrvatsku, gde je Ana imala zakazan nastup u jednom klubu u Splitu.

Autor: N.B.