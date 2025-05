Ćerka našeg folkera zapalila mreže: Skinula se u bikini, pokazala savršeno telo, a jedan detalj je sve raspametio (FOTO)

Atraktivna ćerka Mileta Kitića i Marte Savić, Elena Kitić objavljivala je više puta slike u kupaćim kostimima i svaki put napravila pometnju na društvenim mrežama.

Elena je krenula stopama svojih poznatih roditelja i za kratko vreme postala miljenica publike, a nije ni tajna da pola muškaraca u Srbiji uzdiše za prelepom pevačicom, koja svojom pojavom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Naime, Elenine slike u bikiniju, koje je ranije objavljivala nema ko nije komentarisao. Na prvoj slici je Elenino izvajano telo u prvom planu, a potom i nesvakidašnji stajling. Elena je nosila kupaći kostim, preko njega kožni kaiš, a na nogama je imala čizme, zbog čega su se mnogi čudili.

Na drugoj slici Elena je pozirala u minijaturnom crnom bikiniju, koji je pokazao njenu zanosnu figuru i rasne obline, ali i preuzak struk.

– Ne može još da kaže da je popularnija od mene. Svaka čast, ja bih voleo i biće popularnija, ali nećemo se mi vagati, ja bih voleo da ona bude najpopularnija na svetu - tvrdi on.

Iako peva potpuno drugačiji muzički žanr od svog oca, Elena Kitić za kratko vreme postala je jedna od najpoplarnijih mladih pevačica, koja se trudi da svoju karijeru gradi hitovima, a ne skandalima.

– Ja nisam hteo nju da prisiljavam, to je njega odluka da se ne pojavljuje u medijima. Ona snimi pesmu i to je to, a to što je opet prisutna to je kvalitet nje i njenih saradnika – objasnio je jednom prilikom Kitić za "Grand".

Autor: N.B.