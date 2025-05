Iskreno o majčinstvu! Kaća Živković progovorila o sinu, otkrila kako se snašla u ulozi majke, pa priznala koliko joj otac nedostaje: Kajem se zbog...

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić uključio se uživo u Premijeru Vikend specijal sa pevačicom Katarinom Živković.

Nemanja je na startu razgovora je upitao Katarinu o njenom životu, porodici i albumu:

- On je sve što mi je trebalo da ispunim život, i sve što radim sada ima smisao. Sve se promenoilo u tom trenutku, dobijete to maleno biće koje je vaš ceo svet, a ja sam se tako postavila i to men jako usrećuje. On je sjajna beba, sve radim za njega i ništa mi nije teško, to je mama rodila. - rekla je Kaća pa se osvrnula na svoj album:

- Album sam pravila nekoliko godina, i iskreno ponosna sam na album, promocija je bila nakon Stefanovog rođenja, i iskreno sve sam dala od sebe da to bude dobro - reka je Kaća pa se osvrnula na tužan period koji je imala kada joj je preminuo otac:

- Ja ne mogu da se pomirim ti, ja taj gubitak nikada neću moći da nadomestiti, ali verujem da ovo nije kraj, srešćemo se mi kad-tad. Kajem se što ima mnogo stvari koje mu nisam rekla, a sada dolazi previše lepih trenutaka koje smo trebali zajedno da dočekamo, ali nismo. Drago mi je što je dočekao unuka, to mu je bila želja, da postane deda, i to sam mu ispunila.

- Moram da kažem da bih volela da imam mnogo dece, volim to, lepo mi je kao majci, i uživam u tome. Ponosna sam na sebe kako kombinujem sve, ali moj priorite mi je dete - rekla je Katarina.

Autor: N.B.