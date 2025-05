GDE SI, ŽENO MOJA: Nući otkrio sve o odnosu sa Teya Dorom, pisalo se da su u vezi, a evo šta on kaže

Otvorio dušu!

Reper Igor Panić, poznatiji kao Nući za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o planovima za karijeru, ali i odnosu sa koleginicom Teya Dorom, s obzirom na to da se pisalo da su u emotivnoj vezi.

- Moram sad uđem sa što nižim kilažom u tempo za leto. Znam šta me čeka i spreman sam, sad mi je glavni fokus na novim pesmama. Ne znam kako ljudima ne dosadi gatanje ko će koliko da traje. Ja sam vrlo samouveren, ne bih sad rečima mnogo dokazivao. Ovo je peta godina i nije ništa opalo. Mislim da je pad daleko od mene. Nastupao sam na Zrću, to je deseti rangirani klub an svetu, mnogi svetski izvođači tamo nastupaju. Bilo je radno, ali i lepo- rekao je reper i dodao:

- Ranije nisam mnogo praktivaop da putujem, a onda sam skapirao da moraš da ugađaš sebi da bi u ovom psihičkom haosu bio rasterećeniji i smireniji. Mora život da ti bude bogat kad se baviš kreativom. Sviđa mi se kako am napravio tajk balans između posla i uživanja - poručio je Nući i dodao:

- Između mene i Teya Dore nema ništa, mi smo super. Već se zezamo kad se vidimo: ''Gde si ženo, gde si mužu moj''. Do sada nismo sarađivali, ali ne znači da nećemo - poručio je Nući.

