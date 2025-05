VELIKI POVRATAK NA MUZIČKU SCENU: Slavica Ćukteraš otkrila zbog čega se povukla, pa otkrila da li joj više prija Rada Manojlović ili Tanja Savić!

Bez dlake na jeziku!

Gošća voditeljke Bojane Lazić u emisiji ''Premijera vikend specijal'' bila je pevačica Slavica Ćukteraš, koje progovorila o svojoj karijeri, ali i brojnim stvarima iz privatnog života.

- Uzbuđena sam i srećna jer sam izdala dve dobre pesme, a publika je to prihvatila jako lepo i to mi je najdraže. Moram da kažem da je sve bilo drugačije kada sam bila mlađa, imala sam dosta sreće i više sam se trudila, iskreno tada pre 21. godinu su se snimale sjajne pesme koje i danas traju, publika ih je zavolela i ponosna sam na to. - rekla je Slavica pa je dodala:

- Moram da kažem da smo mi na početku dobijali pesme a produkcija nam je pomogla oko toga. Meni je najdraža pesma "Život mi oduzmi", ona je prva i to je moj prvi susret sa svim što sam radila. Ove nove pesme su Slavica, ta prava Slavica koja je odrasla i koja je ozbiljnija. Te pesme sam osetila i preživela i proživela. - rekla je Slavica.

Ona se osvrnula i na to što duži period nije snimala ništa.

- NIje bilo razloga što sam se povukla, to je bio moj tok života, bilo je da kažemo nezadovoljstvo, ali najsrećnija sam kada snimam i pevam. - rekla je Slavica pa je dodala:

- Fali mi publika, fale mi nastupu, putovanja, završila sam jednu etapu svog života, sada počinjem drugu. Neću izdati sada album, ali u planu je i treća pesma, kreću nastupi od juna.

Slavica je nakon toga otkrila kako njena ćerka gleda na to što se vraća na scenu:

- Ona je postala svesna da njena mama peva i da snima, a njeno "Mama želim ti sreću u emisiji" mi je nešto najdraže.

Slavica je birala između dve regionalne zvezde, te je otkrila koja pevačica joj je draža.

- Ceca, naravno. Još u detinjstvu sam pevala njene pesme. Volim veoma njene pesme da pevam i na nastupima. Brena je velika zvezda, ali Ceca.

Otkrila je da li joj više prija sloboda, ili brak.

- Brak, naravno. Lepa je i sloboda, ali ja trenutno imam svog partnera i uživam uz svog Ivana.

Voditeljka je upuitala Slavicu Tanja Savić ili Rada Manojlović:

- Obe, baš obe, ali Rada, sa njom se više čujem i družim. Sve koje zanima ostalo, neka vide stare intervjue.

Autor: S.Z.