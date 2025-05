Sećate se proročice Kleopatre! Ovako ona danas izgleda, a evo šta kaže o velikom Siniši Mihajloviću kojem je u mladosti prorekla svetski uspeh (FOTO)

Ona je pomogla mnogim poznatim i nepozantim ljudima koji su joj se obraćali zbog različitih problema.

Čuvena Balkanska proročica Kleopatra za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' govorila je o svom poslu, kao i o tome na koje načine je sve pomagala brojnim poznatim i nepoznatim ljudima. Ona je na početku progovorila o sportskoj legendi Siniši Mihajloviću.

- Pomogla sam dosta mom prijatelju koji je bio moj klijent kad je bio mlad. Rekla sam mu da će biti prvak Evrope, pa prvak sveta, sve se desilo. Rekla sam mu i koliko će dece imati. Meni etika ne dozvoljava da kažem ko je sve od poznatih bio kod mene - rekla je Kleopatra i dodala:

- Ja sagledam sve sa psihološkog, pa sa socio psihološkog aspekta, a onda pošto sam proroičica kažem da će se jednog dana muž nekoj prevarenoj ženi vratiti i smiriti, da ne treba da dođe da dođe do suicida, ja usmerim svu svoju energiju da spasim nekog od suicida, odigram ulogu razgovorm, sugestijom, vidovidosti i to kada oni odustanu opd siucida je vrsta moje pomoći - kaže Kleopatra i dodaje:

- Moji klijenti se najčešće žale, one koje su depresivne, usamljene... Žale mi se komšije na komšije, da ih prisluškuju, prave magije... Generalno se ljudi mnogo žale jedni na druge... Mlade devojke me najčešće pitaju da li će se dobro udati, da li će otići u inostranstvo, da li će imati decu i da li će im brak biti uspešan. Uglavnom me ljudi s prostora bivše Jugopslavije pitaju da li će njihovo stanje da se popravi, kao i da li će neko od 40, 45 godina zasnovati porodicu jednog dana - poručuje Kleopatra i dodaje:

- Ne vidim da se plaše mog suda, sud je samo Bog i Božija je zadnja.

Autor: M.K.