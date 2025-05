Najavio nešto neočekivano! Keba progovorio o planiranom koncertu, otkrio da će zapevati sa ćerkom Natašom pa pomenuo i Sašu Popovića: Trudimo se...

Reporter Nemanja Vujičić je razgovarao sa pevačem Draganom Kojićem Kebom.

Na samom početku razgovora, Nemanja je upitao Kebu i putovanjima sa kolegama:

- Juče smo leteli u tri države, prijatelji moji, Stoja, Halid, Bora Santana je vodio program, Željko Šašić, i to me je podsetilo na devedesete, kombi gde se vozimo od mesta do mesta, Stoja i ja smo se prisetili lepih momentata u teškim vremenima, ali i tada se pevalo. - rekao je Keba pa je dodao:

- Ja sam stalno učestvovao u tim manifestacijama, gde je pevalo deset petnaest pevača, a ima toliko publike. Danas je bitno da te sve generacije slušaju i meni to uspeva.

Keba je potom otkrio kako se oseća jer mu se ćerka vratila iz Amerike, a i kako je prihvatio snajku:

- Snajka je super, presrećni smo i mi i ona, a Nataša je tu, veselo je stalno. Moram da najavim koncertu u MTS dvorani u oktorbu, a tada će biti muzika balkana, ja sam nakolonjen publici iz svih pesmana regiona, Rumunija, Bosna, Hrvatska, biće svega, a tu će pevati i Nataša.

Keba se osvrnuo i na Zvezde Granda, te je pomenuo i Sašu Popovića:

- Čuveni poglavica i moj prijtelj Saša Popović nažalostn nije sa nama, ali nastavljamo njegovu misao i jako se trudmo da uspemo u tome što je on napravio - rekao je Keba.

Autor: N.B.