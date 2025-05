Ognjen Amidžić se ne miri sa gubitkom najboljeg prijatelja Marinka Madžgalja: I dalje mi je upisan u telefonu...

Ognjen Amidžić o Marinku Madžgalju govori svakodnevno, jednostavno, ni posle devet godina koliko ima da je preminuo proslavljeni glumac njegov prijatelj se ne miri sa gubitkom.

Poznato je koliko su bili bliski, koliko su se cenili i poštovali, zajedno su oformili bend "Flamingosi" koji je postao jedan od najpopularnijih u regionu pre skoro dve decenije.

Gostujući u jednoj emisiji otkrio je da ima velike planove za budućnost koji će u neku ruku oživeti lik i delo prerano preminulog dramskog umetnika.

- Jednostavno, vidiš taj grob njegov i samo nastaviš dalje da pričaš kao da je on živ. Nema šanse, to nikad neću osvestiti, on je meni i dalje upisan u telefonu. I sad kad tražim nešto pod "M" iskoči mi on.

- Pa kažem onda, video sam nekog lika, vozi vespu i nosi kacigu, neka kosa duža, isti on. Napisao sam jednu pesmu koja je ista kao Flamingosi s početka. Imam ideju da uz pomoć veštačke inteligencije oživim Madžgaljev glas, ako to uspem, naravno uz dozvole njegove porodice i svih bliskih ljudi, voleo bih to da izbacim kao omaž, kao jedan ukraden trenutak kao da je sve ok. Ukoliko bi se sve to ostvarilo, verujemo da bi pesma preko noći postala ogroman hit baš kao što je i svaka pesma njihovog benda bila omiljena, iako tada trendinga nije bilo.

Prava prijateljstva su besmrtna, a tome u prilog govori i Amidžićev odnos prema liku i delu njegovog najboljeg drugara koji je život izgubio u 38. godini usled teške i neizlečive bolesti.

Podsećanja radi, Madžgalj je preminuo 26. marta 2016. godine i iza sebe ostavio ćerku Saru koju je dobio u braku sa Dubravkom Mijatović.Davao je sve od sebe da pronađe lek za karcinom sa kojim se borio, no, bolest je ipak bila jača i odnela jednu mladost i život koji je tek trebalo da se razvija i stvara.

Autor: M.K.