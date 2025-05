Ceca rame uz rame sa Lejdi Gagom i Madonom: Oborila rekord pa se našla na svetskoj top listi izvođača, a evo o čemu je reč

Na društvenoj mreži X, fan stranica Lejdi Gage objavila je listu sa koncerata koji će se dugo pamtiti.

Poštovaoci rada i dela Lejdi Gage napravili su listu najposećenijih ženskih koncerata, među kojima se među prvima našla i pevačica Ceca Ražnatović.

Na društvenoj mreži X, fan stranica Lejdi Gage objavila je listu sa koncerata koji će se dugo pamtiti. Svetska zvezda je definitivno rekorder po poseti, pa je tako ove godine na koncertu u Rio de Žaneiru okupila neverovatnih 2.1 miliona ljudi koji su došli da uživaju u njenim hitovima.

Most attended female concerts of all time:



#1. Lady Gaga, 2025 — Copacabana: 2.5 million attendance 🇧🇷



#2. Madonna, 2024 — Copacabana: 1.6 million attendance 🇧🇷



#3. Tina Turner, 1988 — Maracanã: 180.000 attendance 🇧🇷



#4. Ceca, 2013 — Usce: 150.500 attendance 🇷🇸 pic.twitter.com/0sSnOkrRz9