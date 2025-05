PORODILA SE MARIJA PETRONIJEVIĆ: Do porođaja nije htela da zna pol deteta, a sada je objavila sliku iz porodilišta, čestitke stižu sa svih strana (FOTO)

Glumica Marija Petronijević (38) porodila se i na svet donela devojčicu.

Marija se oglasila na svom Instagramu fotografijom iz porodilišta na kojoj ljubi bebu.

Inače, Marija je nedavno govorila o svojim trudnoćama, te je tada otkrila da pol trećeg deteta nije želela da sazna do porođaja.

- Rađam decu na svake dve godine. Milana sam dobila sa 34, mlađeg sina sa 36, a treće dete bi trebalo da rodim sa 38, rekla je Marija Petronijević.

Podsetimo, Marija Petronijević osvojila je srca publike svojim talentom, a onda je sve iznenadila kada je odlučila da gradsku buku zameni mirnim životom na selu.Marija i njen suprug imaju svoje stado ovaca, rasadnik, veliku baštu, ali i košnice.

Inače, Marija je dugo krila supruga humanitarca, IT stručnjaka Milinka Isakovića od javnosti, a jednom prilikom govorila je o njemu.

- Da nema njega možda ne bi bilo ni gazdinstva jer kada god je neka kriza, i teška odluka u kojoj treba da se racionalno postupa, on je tu. Pročitala sam mu pitanje i evo šta kaže: bilo bi sasvim u redu, da se bave sa mnom, da sam ja neki Žan-Pol Sartr, a da si ti Simon de Bovar, imalo bi se i o čemu pisati, taman i da je neki skandal u pitanju. Sve napisano bi imalo širi smisao, a ovako, šta treba da se piše koliko sam ovaca danas morao sa tobom da jurim po livadi, ili koliko mleka je neka ovca dala? Čekaj dok dođemo do toga da se lanolin najvećeg kvaliteta izdvoji iz vune, i dok podignemo nivo imunoglobulina u kolostrumu i mleku nekoliko puta, možda i zavredi da se o tome i napiše nešto, ali ne o meni nego o postupku pa da i drugi to mogu da urade.

Autor: N.B.