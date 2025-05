Otkrivene tajne estrade: Bane Obradović otkrio sve o pevačima, evo šta MELOS sprema ove godine (VIDEO)

Danas na proslavi svečanog jubileja Melos Estade, mnogim javnim ličnostima biće uručene plakete od strane direktora Melos Estrade, Baneta Obradovića, a svečanoj ceremoniji prisustvovaće mnogi pevači, političari glumci koji su godinama sarađivalia sa ovim društvom.

Pred sam početak ceremonije, Bane Obradović je razgovarao sa pripadnicima sedme sile i tom prilikom govorio o saradnji sa najvećim zvezdama, uspesima i padovima tokom 35.godina karijere na estradi.

- Sa jedne strane traje dugo, kažu ljudi da je ovo veliki jubilej, a sa druge strane, meni je ovo brzo prošlo. Bilop je i padova i uspeha, sve je to za ljude i za jednu organizaciju. 35 godina je prošlo, a ja se mogu setiti svake organizacije, svakog stadiona Tašmajdan, svakog Sava centra, svake Arene... Takođe, nešto što mi se urezalo u sećanje je i "Fanky house" grupa, devedese godine, moja prva grupa. Tada su još bile ploče, PGP nam još nije izdao kasete, a mi smo već napunili Sava Centar, a tada niste imali ni ovoliko medija, eto kolika je to jačina bila - prisetio se on, pa otkrio i sa kojim pevačima ne bi nikada sarađivao.

- Jednom rečju, sa ovim novim talasom muzike. Ja ih nazivam USB pevači, neću da kažem da ih ne priznajem, ali nemamo dodirnih tačaka. Niti me zovu, niti ih zovem, pa sam malo i srećan zbog toga. Čak i kada bi bilo isplativo, nikada ne bih sarađivao sa njima.

On je istakao da ga u narednom periodu čeka dosta posla:

- U narodnem periodu, posle leta, očekuje nas veliki broj koncerata stare garde. Pomenuo bih verovatno poslednji konkerc Lepe Lukić koji se sprema. Biće dosta posla.

Za kraj nam je kazao kako vidi "Melos" u narednom periodu.

- Kako je logotip napravljen tada, takav je i sada. Nisam hteo da menjam ništa, ja sam i osnivač i direktor tog preduzeća i trudio sam se da radim obrazom.

Autor: N.B.