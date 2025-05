Zbog ovoga se nikada nije udavala: Naša pevačica progovorila o idealnom partneru, evo šta njen muškarac mora da ima

Pevačica Jovana Tipšin (48) pojavila se večeras na proslavi 35 godina Melos estrade u prestonici, a tom prilikom je otkrila detalje iz privatnog života.

Kako je Jovana istakla, nada se da će uskoro pronaći pravog muškarca i da će napraviti svadbu.

- Nadam se da će pored mene uskoro da zablista neki pravi muškarac. Jednom za svagda. Jednom kad se udam, to će biti do kraja života. Zato čekam pravi trenutak i pravog čoveka. Ima kandidata. Mora da bude dobra osoba, da poseduje sve kvalitete koje treba jedan muškarac da poseduje. Mi žene težimo ka nežnosti i da budemo voljene - rekla je Jovana na samom početku, a onda je otkrila kakvu bi svadbu napravila kad bi došlo do toga.

- Razmišljala sam o svadbi, kako prolazi vreme volela bih da to bude sa manje ljudi.

Jovana ima 48 godina, a sada je otrila kako joj uspeva da izgleda kao sa početka karijere.

- Vedar duh, pozitivno razmišljanje, genetika mi je dobra, ishrana, ne pušim i ne pijem. To je dobitna kombinacija. Ja kod kuće treniram, radim kardio i kombinovani trening. Volim sama da treniram.

Pevačica Jovana Tipšin u jednom periodu života je kuburila sa kilažom, a kao neko ko nije pobornik rigoroznih dijeta, odlučila je da svoj jelovnik svede na zdrave namirnice.

Tako je Jovana Tipšin uspela da smrša čak 11 kilograma, pa je sa 83 spala na 72 kg.

- Volim da postim. Osim Vaskršnjeg posta, godinama postim svake srede i petka. Kad imam nastupe tokom velikog posta, na bini se osećam kao da letim iako sam pre toga danima jela samo hranu spremljenu „na vodi". Ma puna sam energije! A da sam jela meso, sigurna sam da bih stalno bila umorna. Zato su na mom meniju uglavnom voće, žitarice, čorbice, pečurke... - rekla je jednom prilikom folk pevačica.



Autor: N.B.