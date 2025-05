Ovo je tajna njihovog uspeha: Radiša Urošević je sa suprugom proslavio 50 godina braka, otkrili u šta su ulagali novac tokom života

Bane Obradović, osnivač i direktor kompanije "Melos Estrada", svečano je obeležio značajan jubilej – 35 godina postojanja i uspešnog rada ove renomirane firme. Tim povodom organizovana je velika proslava na kojoj su se okupili poslovni partneri, saradnici, prijatelji i mnogobrojni gosti kako bi zajedno obeležili tri i po decenije posvećenosti, rasta i uspeha kompanije.

Pevač Radiša Urošević došao je večeras na proslavu 35 godina Melos Estrade u Beogradu, a društvo mu je pravila supruga sa kojom je 52 godine u braku.

"Meni ništa nije bilo teško, ja sam sve radio iz zadovoljstva, ugađao sam sebi, nisam imao nekakvih probelma u životu. Gledao sam da imam vreme i za sebe i za karijeru. Niko me nije spoticao u karijeri. Sve ovo što sam uradio mislim da je to to, možda bih se malo više posvetio estradi, više bih jurio karijeru, bio u Beogradu, jer ja živim u Kragujevcu" - rekao je Radiša, a onda je njegova supruga dodala:

"Meni ništa sa njim nije bilo teško. Uzeli smo se iz ljubavi veoma maldi i život nam je bio pesma i danas je pesma" - dodala je Radišina supruga.

"Brak je za mene lepa i dobra institucija. Bude mi krivo kad čujem da se kolege razvode, možda se danas brakovi uzimaju iz interesa, to u moje vreme nije bio slučaj, Dešavalo se i da mi nemamo para, da smo počeli od nule, ali se nikada nismo ljutili jedno na drugo, uvek smo nalazili izlaz. Nikada nisam ostajao u kafani ceo dan" - ispričao je pevač, pa otkrio u šta su ulagali novac sve ove godine:

"Svaki dinar smo odvajali. Imamo 3 lokala u centru Kragujevca, napravili smo pre 2 godine jednu porodičnu zgradu na Zlatiboru, 21 apartman, ostavili smo po jedan za nas, ostalo smo prodali" - rekao je Radiša,

Autor: N.B.